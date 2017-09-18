Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: только четверть россиян хранит свои сбережения в банках

Общество
18 сентября, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

При этом 60% россиян не опасается за судьбу своих вкладов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Четверть россиян (26%) хранит свои сбережения в банках, при этом большинство (60%) не опасается за судьбу своих вкладов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной, по данным 2017 г. - 26%. Опасения в связи с потерей вклада высказывают более трети держателей счетов (39% в 2017 г.), тогда как у 60% их нет", - говорится в исследовании социологов.

Большинство россиян (67%) слышали об отзывах лицензий у ряда банков (например, Мастер-банк, Банк развития бизнеса, Югра), при этом треть опрошенных (32%) заявили, что впервые слышат об этой практике ЦБ.

В целом мнения россиян касательно общей ситуации в финансовой сфере российской экономики разделились: 44% считают банковский кризис вполне вероятным в ближайшие 2-3 года (при этом в 2013 году о вероятном кризисе говорили 64% респондентов), вторая часть опрошенных (40%), напротив, не ожидает финансовых потрясений в России в ближайшем будущем (27% в 2013 году).

"Препятствием для более активного перетока средств граждан на банковские счета на настоящий момент является не "недоверие" к банкам, а привычка к более высоким процентам по вкладам. Адаптация общественного сознания к принципиально более низкому уровню инфляции еще не произошла", - комментирует результаты опроса ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 августа 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболу
4
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
5
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
6
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
7
Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды
Темы дня
Новости партнеров
Реклама