ВЦИОМ: только четверть россиян хранит свои сбережения в банках

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Четверть россиян (26%) хранит свои сбережения в банках, при этом большинство (60%) не опасается за судьбу своих вкладов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной, по данным 2017 г. - 26%. Опасения в связи с потерей вклада высказывают более трети держателей счетов (39% в 2017 г.), тогда как у 60% их нет", - говорится в исследовании социологов.

Большинство россиян (67%) слышали об отзывах лицензий у ряда банков (например, Мастер-банк, Банк развития бизнеса, Югра), при этом треть опрошенных (32%) заявили, что впервые слышат об этой практике ЦБ.

В целом мнения россиян касательно общей ситуации в финансовой сфере российской экономики разделились: 44% считают банковский кризис вполне вероятным в ближайшие 2-3 года (при этом в 2013 году о вероятном кризисе говорили 64% респондентов), вторая часть опрошенных (40%), напротив, не ожидает финансовых потрясений в России в ближайшем будущем (27% в 2013 году).

"Препятствием для более активного перетока средств граждан на банковские счета на настоящий момент является не "недоверие" к банкам, а привычка к более высоким процентам по вкладам. Адаптация общественного сознания к принципиально более низкому уровню инфляции еще не произошла", - комментирует результаты опроса ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 августа 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.