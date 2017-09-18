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Медведев направил приветствие участникам Международного фестиваля военного кино

Общество
18 сентября, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Премьер напомнил, что лауреатами главной награды фестиваля - "Золотого меча" - становились такие артисты, как Василий Лановой, Вячеслав Тихонов, Юрий Кара и многие другие

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XV Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"За время своего существования фестиваль проходил во многих российских городах, завоевал признание профессионалов, - говорится в сообщении. - Символично, что форум носит имя Юрия Озерова, режиссера, чьи фильмы о Великой Отечественной стали настоящими художественными памятниками тем суровым годам".

Премьер напомнил, что лауреатами главной награды фестиваля - "Золотого меча" - становились такие артисты, как Василий Лановой, Вячеслав Тихонов, Юрий Кара и многие другие.

"Сегодня в конкурсной программе - художественные, документальные и анимационные ленты, работы известных и начинающих режиссеров, сценаристов и операторов из нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья", - отметил Медведев, выразив уверенность, что зрители смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу исторических событий.

XV фестиваль, посвященный 75-летию Сталинградской битвы, пройдет в Туле с 18 по 22 сентября. Всего будет представлено около 70 новых фильмов, в жюри фестиваля - Михаил Ножкин, Василий Лановой, кинорежиссеры Владимир Бортко, Карен Шахназаров, Елена Цыплакова и многие другие.

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