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В ЛДПР предложили создать должность уполномоченного при президенте РФ по правам инвалидов

Общество
18 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Согласно проекту, в обязанности омбудсмена будет входить прием жалоб инвалидов, участие в рассмотрении дел арбитражными судами, в уголовном судопроизводстве

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает создание должности уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов. Проект закона размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

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Авторы инициативы отмечают, что в РФ приняты масштабные законодательные меры, позволяющие улучшить условия адаптации инвалидов при пользовании услугами транспорта, информации, связи, а также в сферах культуры, спорта, охраны здоровья, социальной защиты, занятости, доступа к правосудию. В то же время, считают депутаты, необходимо провести большую работу по приведению российского законодательства в соответствие Конвенции о правах инвалидов и созданию других условий для полноценной жизни и деятельности граждан с ограниченными возможностями. По словам либерал-демократов, чтобы переломить ситуацию с положением инвалидов в РФ, необходим комплекс системных организационных, социальных, финансовых, кадровых, научных действий, которые должны координироваться на самом высоком государственном уровне.

Как следует из текста проекта закона, "одной из значимых организационных мер, обеспечивающей формирование, реализацию и контроль государственной политики в сфере поддержки и обеспечения прав инвалидов, станет создание института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов". Депутаты подчеркивают, что учреждение такого института согласуется с рекомендациями ООН. "Проект федерального закона определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию уполномоченного, а также закрепляет основные принципы деятельности уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах РФ", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, назначает уполномоченного президент РФ "с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет", но не более чем на два срока подряд. В обязанности омбудсмена, как следует из документа, входит рассмотрение жалоб инвалидов, участие в рассмотрении дел арбитражными судами, участие в уголовном судопроизводстве. Более того, уполномоченный "имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения; имеет право в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания". Кроме того, он "вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах", следует из документа.

Законопроектом также "предусмотрено создание органами государственной власти субъектов РФ должности уполномоченного по правам инвалидов в субъекте РФ". Предлагаемые меры, уверены авторы инициативы, будут способствовать защите прав и законных интересов инвалидов.

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