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В Москве станет прохладнее, но температура по-прежнему будет выше нормы

Общество
18 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В понедельник и вторник ожидаются небольшие дожди, с середины недели осадки прекратятся

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве на этой неделе будет на три-четыре градуса выше климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, в начале недели на погоду столичного региона окажет влияние циклон. Поэтому тепло понедельника сменится во вторник понижением показаний термометров. Затем характер погоды начнет определять антициклон: обойдется без осадков, ночи станут прохладнее, но днем воздух все еще будет неплохо прогреваться.

"Несмотря на близкое начало астрономической осени, 22 сентября, значения средней суточной температуры будут на три-четыре градуса выше климатической нормы", - уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник, 18 сентября, в Москве 21-23 градуса, по области - от 20 до 25 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Во вторник, 19 сентября, местами небольшой дождь ожидается лишь ночью, температура опустится до 10-12 градусов в Москве и 7-12 градусов по области. Днем без осадков и 14-16 градусов в мегаполисе, 11-16 градусов в Подмосковье. Прогнозируется юго-западный и западный ветер, местами с порывами 13-18 м/с.

В среду и четверг, 20 и 21 сентября, на погоду столичного региона будет влиять антициклон. Атмосферное давление вырастет, осадков не будет. Ночами температура будет понижаться до 8-10 градусов в столице и 5-10 градусов по области. Днем 20 сентября прогнозируется 16-18 градусов в Москве и 14-19 градусов по области, 21 сентября - чуть теплее: 17-19 градусов и 15-20 градусов соответственно.

В пятницу и субботу ситуация существенно не изменится. Будет сухо, ночью около 6-11 градусов, днем - от 15 до 20 градусов. Средняя температура прошедших дней сентября в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, почти на 3 градуса превышает климатическую норму. За это время выпало 37 мм осадков, или 57% от климатической нормы месяца.

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