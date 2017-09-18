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Кузнецова: 445 российских детей находятся в Сирии и Ираке в зоне вооруженных конфликтов

Общество
18 сентября, 12:29 UTC+3 МОСКВА сентября. /Корр., ТАСС

По словам детского омбудсмена, 28% из них в возрасте до трех лет

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Материал из 1 страницы
© AP Photo

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что располагает информацией о 445 российских детях, находящихся в зоне вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии.

"Пока мы говорим о 445 детях, 28% из них в возрасте до трех лет", - сказала она, выступая на заседании комиссии омбудсмена по вопросу возвращения в Россию детей с территории Ирака и Сирии.

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© Зубайр Байраков/ТАСС

В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей

"В зоне боевых действий родились 9% детей, находящихся в базе [данных]", - отметила Кузнецова. По ее словам, 54% детей из базы данных - это дети "от четырех до девяти 9 лет", 18% - "старше десяти лет".

В пресс-службе детского омбудсмена пояснили, что из числа детей в возрасте до трех лет 9% родились в зоне боевых действий.

11 января 2017 года состоялось первое заседание международной рабочей группы при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, по итогам которого Кузнецова направила всем региональным омбудсменам запрос о предоставлении информации о поступающих обращениях граждан в связи с незаконным вывозом детей, в том числе в Ирак и Сирию. После обобщения полученной информации был составлен итоговый список таких детей (более 350 случаев), данные были направлены в МИД РФ, ФСБ, Минобороны России.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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