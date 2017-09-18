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Панорамный ресторан в стиле ретро откроется в парке "Зарядье" в октябре

Общество
18 сентября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Убранство заведения будет частично повторять интерьер гостиницы "Россия", которая ранее располагалась на месте парка

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Панорамный ресторан с видом на Москву-реку откроется в столичном парке "Зарядье" в начале октября, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

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"Ресторан откроется в юго-западной части "Зарядья", вблизи Москворецкой набережной. <...> У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, - это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены - витражные окна высотой от четырех до шести метров", - приводятся на портале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что интерьер ресторана будет выполнен в стиле 60-х гг. XX века и будет частично повторять интерьер гостиницы "Россия", которая располагалась на месте парка. По словам Кузнецова, стеклянный потолок ресторана сформирован из многоугольных элементов. Ресторан рассчитан на 299 посадочных мест и сможет ежедневно обслуживать более 1200 посетителей.

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