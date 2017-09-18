Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году, в результате чего граждане РФ получат на один выходной день больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, распространенном в понедельник.
В 2018 году планируются выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, то есть 10 дней. А в 2017 году россияне отдохнули на один день меньше - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. На 8 марта граждан страны ждут четырехдневные выходные с 8 по 11 марта. Запланированы также выходные с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая. Два дня выходных будет в июне с 10 по 12 число, еще три дня можно будет отдохнуть с 3 по 5 ноября.
Сколько россияне будут отдыхать в новом году