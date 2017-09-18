Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова: закон о запрете информации, искажающей отношение к ВИЧ, не будет эффективным

Общество
18 сентября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По мнению детского омбудсмена, "запретить альтернативную точку зрения вряд ли получится, даже если включить все возможные инструменты"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что законопроект, который запрещает распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению и профилактике заболеваний, в частности, к ВИЧ, не будет эффективным.

СПЕЦПРОЕКТ

"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"

Истории семей, воспитывающих детей с вирусом иммунодефицита

"Запретить альтернативную точку зрения вряд ли получится, даже если включить все возможные инструменты", - сказала она журналистам. "Наша задача - работа в направлении просвещения, работа по лечению и забота - это здоровье детей", - заключила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о разработке законопроекта, который запретит распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, в частности, к ВИЧ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
4
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года
5
Умер оперный певец Зураб Соткилава
6
Суд приговорил к 3,5 года механика лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина
7
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама