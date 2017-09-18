Кузнецова: закон о запрете информации, искажающей отношение к ВИЧ, не будет эффективным

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что законопроект, который запрещает распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению и профилактике заболеваний, в частности, к ВИЧ, не будет эффективным.

"Запретить альтернативную точку зрения вряд ли получится, даже если включить все возможные инструменты", - сказала она журналистам. "Наша задача - работа в направлении просвещения, работа по лечению и забота - это здоровье детей", - заключила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о разработке законопроекта, который запретит распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, в частности, к ВИЧ.