Минздрав пока не принял решения о санкциях для родителей за отказ от прививок

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ обсудит идею финансовой стимуляции родителей к вакцинации детей с медицинским и родительским сообществом, окончательного решения еще нет, сообщила ТАСС в понедельник директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, что Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний. Ведомство рассматривает возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно - изменить оплату больничных родителям непривитых детей.

"Сейчас никаких решений определенных не принято. Будет обсуждение и с медицинским сообществом, и с родительским сообществом", - сказала Байбарина.

Она отметила, что "есть страны где, допустим, если родители отказываются от прививок, то их лишают всех социальных выплат". Кроме того, по ее словам, на зарубежных конгрессах педиатров и других специалистов по детским болезням регулярно обсуждаются различные меры по ограничению допуска непривитых детей в дошкольные и школьные учреждения.

"Там подход гораздо жестче, чем у нас. Разумеется, это касается детей, у которых нет четких, явных медицинских противопоказаний", - уточнила она.