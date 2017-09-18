Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав пока не принял решения о санкциях для родителей за отказ от прививок

Общество
18 сентября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ведомство рассматривает возможность изменить оплату больничных родителям непривитых детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ обсудит идею финансовой стимуляции родителей к вакцинации детей с медицинским и родительским сообществом, окончательного решения еще нет, сообщила ТАСС в понедельник директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина.

Смотрите также

Минздрав предлагает изменить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей

Кузнецова выступила против инициативы наказывать родителей за отказ от прививок

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, что Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний. Ведомство рассматривает возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно - изменить оплату больничных родителям непривитых детей.

"Сейчас никаких решений определенных не принято. Будет обсуждение и с медицинским сообществом, и с родительским сообществом", - сказала Байбарина.

Она отметила, что "есть страны где, допустим, если родители отказываются от прививок, то их лишают всех социальных выплат". Кроме того, по ее словам, на зарубежных конгрессах педиатров и других специалистов по детским болезням регулярно обсуждаются различные меры по ограничению допуска непривитых детей в дошкольные и школьные учреждения.

"Там подход гораздо жестче, чем у нас. Разумеется, это касается детей, у которых нет четких, явных медицинских противопоказаний", - уточнила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
4
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года
5
Умер оперный певец Зураб Соткилава
6
Суд приговорил к 3,5 года механика лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина
7
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама