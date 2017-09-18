Кузнецова открывает горячую линию для сбора информации о российских детях в Сирии и Ираке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила об открытии телефонной горячей линии для сбора информации о российских детях, оказавшихся в зоне боевых действий в Сирии и Ираке.

"Мы приняли решение .... о создании горячей линии при уполномоченном по правам ребенка. У нас есть пятиканальный телефон 8-495-221-70-65, этот телефон в обычном рабочем режиме будет работать, и специалисты будут готовы ответить на вопросы, какая нужна информация, чтобы ребенок попал в нашу базу [данных]", - сказала детский омбдусмен журналистам по итогам заседания комиссии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по вопросу возвращения в Россию детей с территории Ирака и Сирии. Она подчеркнула, что решение о создании горячей линии поддержано всеми ведомствами.

По словам Кузнецовой, сведения о детях, оказавшихся в горячих точках на Ближнем Востоке, можно направлять также по электронному адресу deti@oprf.ru.

Уполномоченный отметила, что при эвакуации российских детей из Сирии и Ирака возникает большая сложность в их идентификации. "Самая большая проблема, которая возникает, - это идентификация этих детей, как их найти, как их обнаружить. Если дети маленькие, порой они начинают говорить на другом языке, их очень трудно найти, только по свидетельским показаниям", - пояснила она.

Ранее омбудсмен сообщила, что в базе данных российских детей, оказавшихся в "горячих точках" Сирии и Ирака, содержатся сведения о 445 детях.