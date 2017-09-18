Фонд доктора Лизы эвакуирует 15 детей из Луганской и Донецкой областей

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" проведет очередную эвакуацию больных детей из Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"15 детей с различными заболеваниями будут доставлены на лечение в Россию, в медицинские учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Самому маленькому пациенту три месяца, самому старшему - 14 лет", - говорится в сообщении пресс- службы.
У всех детей врожденные и хронические заболевания, пороки развития и онкология, нейрохирургические и офтальмологические патологии. "В 9:00 автобус с детьми в сопровождении машин скорой помощи отправится в Ростов, где детей будет ждать спецборт МЧС с врачами и специальным оборудованием. Самолет доставит пациентов в Москву и Санкт-Петербург", - уточнили в фонде.
По информации представителей организации, только в 2017 году более 40 детей получили возможность получиться профильное лечение в России. Всего за время существования фонда более 500 тяжелобольных и раненых детей с юго-востока Украины получили медицинскую помощь и выжили.