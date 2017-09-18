Писатель Ник Вуйчич выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Писатель и меценат Ник Вуйчич 18 октября встретится с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС в понедельник.

"Известный мотивационный оратор Ник Вуйчич встретится с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 18 октября в рамках направления "Гражданская платформа развития" пройдет его выступление на тему "Мотивация и жизнь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Вуйчич пообщается с лидерами молодежных общественных организаций, благотворительных фондов, волонтерами и руководителями социальных проектов и расскажет, как сделать счастливым себя и людей вокруг.

Ранее Вуйчич дважды бывал в России и выступал перед большими аудиториями, в том числе в Государственном Кремлевском дворце и в Общественной палате РФ.

О Нике Вуйчиче

Вуйчич родился в 1982 году без рук и ног, но живет полноценной и насыщенной жизнью. Получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, играет в гольф, увлекается рыбалкой, плавает и ныряет с трамплина. Вуйчич - известный оратор-мотиватор. Рассказывая свою историю, он проехал практически по всему миру, его слышали больше 3 млн человек - в школах, домах престарелых, тюрьмах, детских домах, больницах и на бизнес-форумах.

Он выступает около 250 раз в году, постоянно дает интервью и пытается донести до максимально большого количества людей постулат, что жизнь прекрасна. 12 февраля 2012 года Вуйчич женился. На данный момент у супругов двое сыновей. В 2015 году книга Вуйчича "Любовь без границ" была названа одной из самых продаваемых книг по версии Forbes.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.