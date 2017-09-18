Депутаты из Нью-Йорка предложили Татарстану сотрудничество в сфере "зеленых" технологий

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ассамблеи штата Нью-Йорк (США) предложили Татарстану сотрудничать в сфере обучения американцев хореографии и передачи республике "зеленых" технологий. Об этом они сообщили в понедельник в ходе круглого стола, посвященного перспективам сотрудничества.

"У вас очень хорошая школа хореографической подготовки, и я бы рассмотрела возможность сотрудничества в этой сфере. Если бы могли учиться у вас, каким образом вы готовите своих специалистов, если бы вы могли прислать нам ваших танцоров, например, в наши школы, чтобы мы переняли этот опыт. Это дало бы импульс развитию в том числе наших отношений", - сказала депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Полин Эми.

Депутат Памела Вильямс-Харрис предложила опыт Нью-Йорка в сфере "зеленых" технологий для развития Иннополиса в Татарстане.

"Мы считаем, что в Иннополисе перспективно развивать такие технологии. Мы хотели бы предложить наш опыт в инновационных разработках: создании "зеленых" крыш, использовании солнечных батарей, альтернативных источников энергии", - отметила она.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот между США и Татарстаном вырос более чем в два раза по итогам первого полугодия 2017 года. По данным Приволжского таможенного управления, торговый оборот между США и Татарстаном за первое полугодие текущего года составил $436 млн., за аналогичный период 2016 года - $205,9 млн.