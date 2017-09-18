Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты из Нью-Йорка предложили Татарстану сотрудничество в сфере "зеленых" технологий

Общество
18 сентября, 15:38 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, сентября. /ТАСС

Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Полин Эми отметила также возможность сотрудничества с республикой в сфере хореографии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ассамблеи штата Нью-Йорк (США) предложили Татарстану сотрудничать в сфере обучения американцев хореографии и передачи республике "зеленых" технологий. Об этом они сообщили в понедельник в ходе круглого стола, посвященного перспективам сотрудничества.

"У вас очень хорошая школа хореографической подготовки, и я бы рассмотрела возможность сотрудничества в этой сфере. Если бы могли учиться у вас, каким образом вы готовите своих специалистов, если бы вы могли прислать нам ваших танцоров, например, в наши школы, чтобы мы переняли этот опыт. Это дало бы импульс развитию в том числе наших отношений", - сказала депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Полин Эми.

Депутат Памела Вильямс-Харрис предложила опыт Нью-Йорка в сфере "зеленых" технологий для развития Иннополиса в Татарстане.

"Мы считаем, что в Иннополисе перспективно развивать такие технологии. Мы хотели бы предложить наш опыт в инновационных разработках: создании "зеленых" крыш, использовании солнечных батарей, альтернативных источников энергии", - отметила она.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот между США и Татарстаном вырос более чем в два раза по итогам первого полугодия 2017 года. По данным Приволжского таможенного управления, торговый оборот между США и Татарстаном за первое полугодие текущего года составил $436 млн., за аналогичный период 2016 года - $205,9 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама