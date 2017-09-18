Госуниверситет Северной Осетии примет участие в соревнованиях WorldSkills Russia

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Открытый отборочный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills впервые пройдет в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) со 2 по 4 октября. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Алан Огоев.

"СОГУ присоединился к движению WorldSkills Russia в этом году. Мы подписали соответствующее соглашение с гендиректором Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Робертом Уразовым, и документ подразумевает организацию совместных мероприятий в рамках WorldSkills Russia. Как отметил Роберт Уразов, СОГУ станет окружным центром движения среди вузов. Поддержка чемпионатов WorldSkills - это инвестиции в будущее. Подобные мероприятия позволяют не только поднять престиж профессии, актуализировать проблему недостатка специалистов, но и укрепить связи производства с профильными вузами", - сказал Огоев.

Участники будут соревноваться по трем компетенциям: веб-дизайн, технология моды, сетевое и системное администрирование. В рамках чемпионата планируется проведение деловой и профориентационной программы.

Национальный финал межвузовского чемпионата состоится 29-30 ноября текущего года. В финале встретятся около 300 конкурсантов, показавших наиболее высокие результаты. Они будут состязаться в 30 компетенциях.

Ранее СОГУ уже становился соорганизатором регионального чемпионата "Молодые профессионалы" и чемпионата JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника".

О соревнованиях WorldSkills Russia

Вузовские соревнования по профессиональному мастерству - третье чемпионатное направление, которое развивает WorldSkills Russia. Помимо него в России проводятся состязания среди студентов колледжей и техникумов в возрасте 16-22 года.

Есть также ветка отраслевых чемпионатов. Самый крупный из них - WorldSkills Hi-Tech проходит на производственных площадках крупнейших российских компаний для молодых рабочих в возрасте 16-28 лет. Два других чемпионата - DigitalSkills и AgroSkills ориентированы на IT-сектор и агропромышленный комплекс.

Основная задача соревнований - повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей. Кроме того, участие в таких соревнованиях дает возможность студентам адекватно оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство после завершения учебы.