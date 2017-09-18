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Минэкологии Подмосковья требует убрать стихийную свалку на 8 тыс кв. м под Солнечногорском

Общество
18 сентября, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

На свалке размещено свыше 18 тыс. кубометров мусора, в основном строительного

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области предписало администрации городского поселения Поварово Солнечногорского района устранить незаконную свалку строительного мусора на принадлежащей ей территории. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

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"Инспекторы эконадзора направили администрации городского поселения Поварово предписание с требованием ликвидировать незаконные навалы мусора в дачном поселке. Свалка находится на землях неразграниченной собственности, принадлежащих муниципалитету", - заявили в минэкологии области.

Незаконная свалка строительного мусора заняла площадь более 8 тыс. кв. метров, рассказал министр экологии Подмосковья Александр Коган. "Размещено более 18 тыс. кубометров отходов IV-V (класса - прим. ТАСС) опасности, преимущественно строительных", - процитировали его в пресс-службе ведомства.

В районе поселения Поварово Солнечногорского района неоднократно возникали крупные нелегальные свалки в 2015-2017 годах. Так, в сентябре 2015 года Госадмтехнадзор обнаружил незаконный навал строительных и бытовых отходов объемом примерно 40 кубометров на площади 800 кв. метров в полосе отвода железной дороги на территории в собственности РЖД в районе депо Поварово-3.

В декабре 2015 года по предписанию той же службы убрали несанкционированную свалку бытового мусора в лесном массиве вблизи СНТ "Березки" в городском поселении Поварово, которая, по данным Госадмтехнадзора, существовала несколько лет. А в октябре 2016 года местная администрация убрала 20 кубометров мусора на площади более 100 кв. метров - также по предписанию Госадмтехнадзора.

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