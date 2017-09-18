Минэкологии Подмосковья требует убрать стихийную свалку на 8 тыс кв. м под Солнечногорском

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области предписало администрации городского поселения Поварово Солнечногорского района устранить незаконную свалку строительного мусора на принадлежащей ей территории. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.
"Инспекторы эконадзора направили администрации городского поселения Поварово предписание с требованием ликвидировать незаконные навалы мусора в дачном поселке. Свалка находится на землях неразграниченной собственности, принадлежащих муниципалитету", - заявили в минэкологии области.
Незаконная свалка строительного мусора заняла площадь более 8 тыс. кв. метров, рассказал министр экологии Подмосковья Александр Коган. "Размещено более 18 тыс. кубометров отходов IV-V (класса - прим. ТАСС) опасности, преимущественно строительных", - процитировали его в пресс-службе ведомства.
В районе поселения Поварово Солнечногорского района неоднократно возникали крупные нелегальные свалки в 2015-2017 годах. Так, в сентябре 2015 года Госадмтехнадзор обнаружил незаконный навал строительных и бытовых отходов объемом примерно 40 кубометров на площади 800 кв. метров в полосе отвода железной дороги на территории в собственности РЖД в районе депо Поварово-3.
В декабре 2015 года по предписанию той же службы убрали несанкционированную свалку бытового мусора в лесном массиве вблизи СНТ "Березки" в городском поселении Поварово, которая, по данным Госадмтехнадзора, существовала несколько лет. А в октябре 2016 года местная администрация убрала 20 кубометров мусора на площади более 100 кв. метров - также по предписанию Госадмтехнадзора.