В Орловской области на 15% увеличат количество рабочих мест для инвалидов

ТАСС, 18 сентября. Власти Орловской области обязали работодателей повысить квоту на трудоустройство инвалидов с 2% до 3%, что позволит увеличить в регионе количество рабочих мест для этой категории граждан на 15%, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Согласно изменениям, внесенным в областное законодательство, которые вступили в силу 15 сентября, количество квотируемых рабочих мест до конца 2017 года увеличится примерно на 600. Эти нормы заложены в соглашении, подписанном между Федеральной службой по труду и занятости и правительством Орловской области в 2016 году. В целом по региону сейчас для инвалидов создано порядка 3800 рабочих мест. Их станет больше на 15%", - сообщили в пресс-службе.

Новые правила квотирования рабочих мест для инвалидов касаются предприятий и организаций, имеющих в штате от 35 до 100 работников.

"Теперь вместо 2% от количества штатных работников им будет установлена квота в размере 3%. Кроме того, если раньше свободные рабочие места могли оставаться незанятыми в течение трех месяцев с момента объявления о квоте, то теперь этот срок продлен до полугода. Это, безусловно, защищает трудовые права граждан с ограниченными возможностями", - отмечает пресс-служба.