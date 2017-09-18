"Клуб путешественников Арктики" впервые соберут в Мурманске

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча известных арктических исследователей и путешественников впервые состоится в рамках ежегодной Мурманской международной деловой недели, которая пройдет в середине ноября. Как сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Мурманской области, своеобразный клуб путешественников станет частью международной конференции "Полярные маршруты Арктики", включенной в программу деловой недели.

"Главной особенностью конференции в 2017 году станет панельная дискуссия, которая пройдет в совершенно новом формате для нашего региона, это будет своеобразный Клуб путешественников", - сказали в правительстве региона.

Среди участников клуба будут Герой России, почетный полярник Михаил Малахов, путешественник и полярный гид Виктор Симонов, исследователь Арктики Инге Солхейм (Норвегия), почетный полярник России Михаил Красноперов, полярный исследователь Кристиан де Марлиав (Франция), арктический путешественник, директор экспедиционного центра "Арктика" Владимир Чуков, а также Дмитрий Шпаро - руководитель экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах. Модератором выступит вице-президент Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

Полярники поделятся воспоминаниями о походах, обменяются мнениями по дальнейшему изучению Арктики, представят проекты, которые они ведут.

В программе Мурманской международной деловой недели, которая состоится уже в шестой раз, также запланированы заседания рабочих групп "Социально-экономическое развитие" и "Развитие энергетики" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Пройдут международные конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", "Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона" и "Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов", ряд круглых столов и дискуссионных клубов, будет работать Неделя науки "Молодая наука Арктики".

Заинтересованность в участии в мероприятиях деловой недели в этом году проявили представители ряда стран, среди которых Норвегия, Финляндия, Исландия, Фарерские острова, Республика Корея, Гренада, Сингапур, ЮАР, Польша и Франция.