Прокуратура требует взыскать судебные издержки с испанки, выдающей себя за дочь Дали

ТАСС, 18 сентября. Прокуратура Испании ходатайствует в Суде первой инстанции Мадрида о взыскании судебных издержек с Пилар Абель, утверждающей, что она является дочерью знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989) и имеет право на его фамилию и авторские права. Об этом сообщает в понедельник агентство EFE.

Как заявила во время сегодняшнего судебного заседания сторона обвинения, поведение женщины является "капризным и необоснованным", так же как и высказанные ею в адрес Института токсикологии сомнения в ошибочности результатов теста ДНК. Ранее генетическая экспертиза не подтвердила ее родство с испанским мастером.

Останки испанского художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию Пилар Абель из Жироны (Каталония). В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также извлечены две длинные кости.

Пилар Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждает, что ее мать имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. По утверждению женщины, о том, что Дали является ее отцом, она узнала от своей бабушки.