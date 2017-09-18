Программа поддержки фармотрасли до 2030 года будет разработана в 2018 году

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ разработает в 2018 году программу поддержки фармацевтической отрасли до 2030 года, аналогичную программе "Фарма-2020", сообщил в понедельник на II Всероссийской GMP-конференции замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"В следующем году, думаю, при самом активном участии непосредственно участников рынка и крупнейших производителей (не только отечественных, но и локальных) мы постараемся внести соответствующие дополнения в государственную программу, которые бы задавали горизонт до 2030 года и на дальнейшую перспективу", - сказал Цыб, уточнив, что новая программа станет продолжением уже работающей "Фарма-2020".

Замминистра отметил, что программа должна учитывать развитие технологий не только в РФ, но и во всем мире. Он добавил, что рассматриваются и другие механизмы поддержки для отечественных фармпроизводителей. В частности, прорабатываются и будут внедрены в ближайшее время "преференции для российских производителей полного цикла, которые производят лекарственные препараты именно из российских субстанций".

Программа "Фарма-2020" предполагает, что к 2020 году доля продукции отечественного производства должна вырасти до 50% в денежном выражении с 20% в 2009 году, когда стартовала программа.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг обсуждает создание новой госпрограммы поддержки российской фармацевтической промышленности по аналогии с программой "Фарма-2020". Основными направлениями новой программы станут развитие экспорта и поддержка производителей инновационных лекарственных средств. Предположительно, она будет рассчитана до 2030 года.

Вторая Всероссийская GMP-конференция (GMP - международные требования качества фармпрепаратов Good Manufacturing Practic) открылась в понедельник в городе Геленджик Краснодарского края. В ней участвуют представители компаний-производителей фармпрепаратов из России и зарубежья, профильных ассоциаций и органов власти.