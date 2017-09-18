Минприроды разработало порядок определения состояния окружающей среды

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минприроды России разработало правила, по которым с 1 января 2019 года будет осуществляться контроль качества окружающей среды, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Соответствующий проект постановления правительства РФ направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

"Проектом предлагается оценивать качество окружающей среды с учетом химических, физических и биологических показателей состояния отдельных ее компонентов: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, земли", - говорится в сообщении.

В Минприроды отмечают, что загрязнение воздуха будет рассчитываться в зависимости от типа природной зоны и ее устойчивости к антропогенному воздействию. Для воды нормативы по выбросам будут определяться с учетом типа ее хозяйственного использования.

"Данные меры позволят реально оценивать состояние водных объектов. В настоящее время для всех акваторий мы используем рыбохозяйственные нормативы, что не всегда правильно показывает качество воды. В ряде регионов России, например, в Сибири, оно выше, чем по нормативу", - приводит пресс-служба слова замминистра Керимова. Система оценки качества почв будет включать нормативные значения химических, физических, гидрологических и иных показателей, а также учитывать особенности типа почв и их правовой статус.

Проект постановления разработан в целях реализации Федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды".