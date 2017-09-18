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Посольство РФ в Таиланде предупредило россиян о наказании за электронные сигареты

Общество
18 сентября, 16:52 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 18, сентября. /ТАСС

Местное законодательство запрещает ввоз, использование, хранение и ношение на территории страны таких сигарет и их аналогов

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БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде предупредило россиян о наказании за использование и ввоз электронных сигарет на территории королевства. Соответствующее сообщение в понедельник опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"В соответствии с таиландским законодательством ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены", - говорится в обращении. Как пояснили в посольстве, нарушение этого предписания влечет наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов ($30,3 тыс.) и/или тюремное заключение на срок до десяти лет.

"В этой связи посольство России настоятельно рекомендует воздержаться от ввоза в Таиланд электронных сигарет, а также их использования, хранения и ношения", - сообщили в дипломатической миссии.

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