Посольство РФ в Таиланде предупредило россиян о наказании за электронные сигареты

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БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде предупредило россиян о наказании за использование и ввоз электронных сигарет на территории королевства. Соответствующее сообщение в понедельник опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.
"В соответствии с таиландским законодательством ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены", - говорится в обращении. Как пояснили в посольстве, нарушение этого предписания влечет наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов ($30,3 тыс.) и/или тюремное заключение на срок до десяти лет.
"В этой связи посольство России настоятельно рекомендует воздержаться от ввоза в Таиланд электронных сигарет, а также их использования, хранения и ношения", - сообщили в дипломатической миссии.