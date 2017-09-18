Эксперт: потепление в Арктике продолжится до 2050 года, несмотря на сокращение выбросов

ХЕЛЬСИНКИ, 18 сентября. /ТАСС/. Изменение климата в Арктике в сторону потепления будет продолжаться до 2050 года, даже несмотря на предпринимаемые мировым сообществом действия по контролю за выбросами в атмосферу. Такой прогноз озвучил в понедельник профессор Финского института окружающей среды Мартин Форсиус в рамках открывшегося в финской столице трехдневного Арктического энергетического саммита, который собрал десятки политиков, бизнесменов и экспертов из разных стран мира.

"Изменение климата в Арктике происходит быстрыми темпами - в два раза быстрее, чем в мире в целом. Оно будет продолжаться по крайней мере до середины века, какие бы действия по уменьшению выбросов ни предпринимались, поскольку потепление уже стало составной частью климатической системы [региона]", - сказал он.

При этом, продолжил эксперт, после середины текущего столетия "значительное уменьшение выбросов может снизить влияние изменения климата" на природу Арктики.

По его словам, уменьшение попадания в атмосферу в глобальном масштабе так называемых нестойких загрязняющих веществ - среди них черный углерод (или сажа, остающаяся после неполного сгорания топлива и биомассы - прим. ТАСС) и метан - способно помочь этому процессу. "Срок их жизни довольно мал, и поэтому здесь есть потенциал для быстрых действий по контролю выбросов. Что касается метана, то арктические страны вносят значительный вклад в его выбросы в атмосферу, чуть меньше - в выбросы черного углерода, но цифры все равно весомые", - указал Форсиус.

За счет уменьшения попадания этих веществ в атмосферу, уточнил профессор, можно "сократить на 0,5 градуса Цельсия прогнозируемый к 2050 году рост на 2 градуса температуры воздуха в Арктике".

"Это, однако, должно рассматриваться как дополнение, а не замена сокращению выбросов углекислого газа", - подчеркнул он.