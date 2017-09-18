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ФСС поддерживает идею Минздрава сократить оплату больничных родителям непривитых детей

Общество
18 сентября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В Федеральном Фонде социального страхования отметили, что зачастую отказ от прививок приводит к опасным эпидемическим последствиям

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральный Фонд социального страхования (ФСС) поддерживает инициативу Минздрава ограничить оплату листка нетрудоспособности для тех родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

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Ранее сообщалось, что Минздрав РФ обсуждает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей без медицинских показаний. Рассматривается возможность изменить оплату больничных родителям непривитых детей. При этом в Минздраве подчеркнули, что идею финансовой стимуляции родителей к вакцинации детей необходимо обсудить с медицинским и родительским сообществом.

Фонд социального страхования Российской Федерации поддерживает инициативу Министра здравоохранения Вероники Скворцовой об ограничении оплаты больничных, в том числе родителей, чьи дети заболели в результате отказа от прививок.

"Мы считаем, что вакцинация - это процесс, направленный на сохранение и поддержание здоровья нации, бережного отношения к здоровью подрастающего поколения", - говорится в сообщении. "Фонд социального страхования готов к проработке совместно с Минздравом России и Минтрудом России вопроса снижения размера пособий по временной нетрудоспособности в случаях отказа от проведения профилактических прививок без медицинских противопоказаний", - добавили в организации.

В ФСС отметили, что зачастую отказ от прививок приводит к опасным эпидемическим последствиям, которые наносят значительные потери для экономики и бюджета страны в целом.

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