Севастопольский госуниверситет и колледжи объединятся в образовательный консорциум

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет и колледжи города создадут Консорциум учреждений профессионального образования для обеспечения преемственности образовательного процесса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"В Севастополе будет создан Консорциум учреждений профессионального образования. Такое решение было принято на встрече ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева с директорами колледжей города. Цель консорциума - объединить ресурсы и усилия профессиональных учебных заведений, чтобы создать в городе систему преемственного профессионального образования", - говорится в сообщении.

В частности, Нечаев предложил провести интеграцию учебных планов Севастопольского госуниверситета и средних профессиональных заведений, что даст возможность выпускникам колледжей, желающим получить высшее образование по тому же профилю, сделать это на год быстрее. Плюсом для таких учащихся будет и возможность поступать в вуз без сдачи единого государственного экзамена. Также он предложил создать единую образовательную площадку, которая откроет учащимся и студентам доступ к оборудованию, имеющемуся в распоряжении членов консорциума, и сформировать в колледжах университетские классы.

"Это все принесет выгоду не только самим выпускникам, но и в целом повысит качество образования в Севастополе. Учащиеся колледжа смогут получить больше актуальных знаний и навыков, имея доступ к университетским ресурсам, а в случае продолжения образования - город получит специалистов, которые владеют практическими навыками с самых "низов", умеют работать и руками, и головой", - цитирует пресс-служба Нечаева.

Сообщается, что в течение ближайшего месяца будут сформированы органы управления консорциумом и разработано положение о его деятельности, а систему непрерывной подготовки планируется внедрить со следующей приемной кампании.