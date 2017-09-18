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СМИ: суд Мадрида подтвердил, что Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали

Общество
18 сентября, 18:11 UTC+3 ТАСС

Газета La Vanguardia утверждает, что ходатайство прокуратуры о взыскании судебных издержек с женщины рассмотрят на следующей неделе

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ТАСС, 18 сентября. Суд первой инстанции Мадрида подтвердил результаты генетической экспертизы и установил, что испанка Пилар Абель не является дочерью художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989).

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Об этом сообщает в понедельник газета La Vanguardia.

По данным издания, ходатайство прокуратуры Испании о взыскании судебных издержек с Пилар Абель, предположительно, рассмотрят на следующей неделе. Тогда же будет озвучен вердикт.

Как заявила во время сегодняшнего судебного заседания сторона обвинения, поведение женщины является "капризным и необоснованным", так же как и высказанные ею сомнения в достоверности результатов теста ДНК, проведенного институтом токсикологии.

 

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