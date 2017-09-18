СМИ: суд Мадрида подтвердил, что Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Суд первой инстанции Мадрида подтвердил результаты генетической экспертизы и установил, что испанка Пилар Абель не является дочерью художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989).
Об этом сообщает в понедельник газета La Vanguardia.
По данным издания, ходатайство прокуратуры Испании о взыскании судебных издержек с Пилар Абель, предположительно, рассмотрят на следующей неделе. Тогда же будет озвучен вердикт.
Как заявила во время сегодняшнего судебного заседания сторона обвинения, поведение женщины является "капризным и необоснованным", так же как и высказанные ею сомнения в достоверности результатов теста ДНК, проведенного институтом токсикологии.