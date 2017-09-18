Посольство РФ в ФРГ не получало данных от прокуратуры об аресте россиянина в Берлине

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, который произошел в берлинском районе Хоэншёхнаузен в ночь на воскресенье. Как сообщила телерадиостанция RBB, виновником произошедшего является проживающий в Германии российский гражданин.

"По информации немецких СМИ, ссылающихся на заявления берлинской прокуратуры, задержанный по подозрению в совершении убийства - российский гражданин. Между тем, официального уведомления от прокуратуры Берлина в адрес российской дипмиссии пока не поступало", - сообщил в понедельник пресс-атташе посольства РФ Денис Микерин.

По его словам, дипмиссия со своей стороны уже направила соответствующий запрос в компетентные органы.

RBB напоминает, что стрельба произошла перед ночным клубом, который пользуется популярностью среди выходцев из стран Восточной и Южной Европы. Телерадиостанция отмечает, что в результате инцидента погиб гражданин Германии, являющийся переселенцем из Казахстана. Пострадали проживающие в ФРГ украинец и турок. Мужчина, которого подозревают в убийстве и нанесении ранений, арестован.