Стивен Сигал рассказал курсантам МВД Киргизии про работу заместителем шерифа в Луизиане

БИШКЕК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Известный американский киноактер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал в понедельник в Бишкеке посетил Академию МВД Киргизии и рассказал ее курсантам про службу в полиции Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Во время встречи с личным составом вуза актер рассказал о службе в полиции штата Луизиана, где ранее он работал заместителем шерифа", - говорится в сообщении. По словам актера, будучи полицейским он обучал коллег секретам боевых искусств и принимал участие в нескольких специальных операциях. "Сигал признался, что он и сейчас является сотрудником полиции в резерве", - отмечается в сообщении Академии МВД Киргизии.

Будучи в академии, известный актер также посетил ее учебный корпус, музей, возложил цветы к памятнику генерала Эргеша Алиева и сфотографировался с курсантами и преподавателями. При этом не забыв пригласить их принять участие в мастер-классе по айкидо, который он проведет в понедельник вечером в киргизской столице.

Это не первый визит Сигала в Киргизию. Осенью прошлого года в качестве почетного гостя он принял участие в церемонии открытия II Всемирных игр кочевников, которые состоялись в курортной Иссык-Кульской области республики. Верхом на лошади актер совершил круг почета по ипподрому города Чолпон-Ата, где проходила церемония.

Впоследствии Сигал признался, что он очарован живописной природой Киргизии и ее гостеприимным народом, пообещав регулярно посещать Игры кочевников, которые проводятся в республике раз в два года.