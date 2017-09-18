Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отклонил иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ о раскрытии его судьбы после ареста.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказала представитель суда.

Рауль Валленберг - шведский дипломат. Он спас во время Второй мировой войны от нацистских концлагерей тысячи евреев, которым он выдавал паспорта граждан Швеции, занимавшей нейтральную позицию в те годы. После освобождения Будапешта советскими войсками в январе 1945 года Валленберг был задержан и отправлен в Москву, где, предположительно, скончался в тюрьме.

История Валленберга

Причины и обстоятельства ареста Валленберга в январе 1945 года в Будапеште по-прежнему остаются неизвестными. В сентябре 1991 года российская сторона передала шведам пять найденных в архивах КГБ СССР документов, касающихся дипломата. В это же время была создана российско-шведская рабочая группа по выяснению его судьбы.

По этим данным стало известно, что дипломат 6 февраля был помещен во внутреннюю тюрьму Министерства госбезопасности на Лубянке со "статусом военнопленного". В сохранившемся рапорте тюремного врача утверждалось, что Валленберг скончался там 17 июля 1947 года, предположительно, от инфаркта миокарда. По свидетельствам ряда лиц, в том числе иностранных граждан, содержавшихся тогда в той же тюрьме, стало известно, что Валленберг "подозревался в шпионаже в пользу Германии".

В декабре 2000 года Генпрокуратура РФ приняла решение о реабилитации Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера.

В 2012 году шведский МИД обратился к российским коллегам с просьбой оказать помощь в поисках документов, проливающих свет на судьбу Валленберга. Но, как отмечают российские эксперты, ни протоколов допросов, ни иных документов в архивах не сохранилось. Все, что удалось найти, было давно рассекречено и доступно исследователям.

Возможная причина ареста

По версии шведского историка и публициста Бенгта Янгфельдта, в момент ареста советскими представителями Валленберг мог тайно везти в баке для горючего своей автомашины 15-20 кг золота, драгоценностей и наличных денег, что и могло послужить причиной его задержания. "Вполне можно предположить, что советские военные решили, что это было золото нацистов, которое Валленберг хотел спрятать от Красной Армии. Поэтому причина ареста дипломата могла быть крайне банальной", - считает историк.

По его словам, это могли быть ценности евреев, которым помогал Валленберг и которые отдавали свои сбережения ему на хранение. Между тем, утверждает Янгфельдт, в самой шведской дипмиссии коллеги не до конца доверяли Валленбергу, полагая, что он мог присвоить ценности.