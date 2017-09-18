Планетарий и центр образования создадут в бывшем Газовом заводе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Планетарий с самым большим в мире проекционным куполом и образовательный центр появится в историческом здании Газового завода в Санкт-Петербурге, где уже создано креативное пространство "Люмьер-Холл". Инвестиционный проект стоимостью 380 млн рублей был одобрен в понедельник на заседании городского совета по инвестициям.

"Диаметр здания позволяет сделать самый большой планетарий с куполом 37 м и целый кластер с научно-технической направленностью, чтобы замотивировать детей и взрослых заниматься наукой и технологиями", - сказал генеральный директор компании-инвестора "АРТ-Технологии" Евгений Гудов. По его словам, в реализацию проекта по приспособлению трех зданий бывшего завода планируется инвестировать 380 млн рублей до 2019 года.

Звездный зал планируют открыть уже в ноябре, лекторий - весной, а научно-исследовательскую лабораторию с реальными стартап-проектами под условным называнием "Наука за стеклом" - в течение нескольких лет. Инвесторы предложили использовать планетарий и научный центр для реализации городских образовательных программ, получив одобрение профильного комитета. В проекте есть выставочные залы, смотровая площадка, центр прототипирования, мастерская по робототехнике, авиамодельный клуб, проекционный музей, лекционные залы.

Комплекс построек Газового завода Общества столичного освещения был построен на набережной Обводного канала в 1884 году по проекту архитекторов Вильгельма Бернгарда. Цилиндрическое кирпичное здание признано памятником архитектуры федерального значения и находится в промышленном "сером поясе" Петербурга, который в последнее время получил активное развитие под общественные пространства.