Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Планетарий и центр образования создадут в бывшем Газовом заводе в Петербурге

Общество
18 сентября, 19:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС

До 2019 года в реализацию проекта планируется инвестировать 380 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Планетарий с самым большим в мире проекционным куполом и образовательный центр появится в историческом здании Газового завода в Санкт-Петербурге, где уже создано креативное пространство "Люмьер-Холл". Инвестиционный проект стоимостью 380 млн рублей был одобрен в понедельник на заседании городского совета по инвестициям.

"Диаметр здания позволяет сделать самый большой планетарий с куполом 37 м и целый кластер с научно-технической направленностью, чтобы замотивировать детей и взрослых заниматься наукой и технологиями", - сказал генеральный директор компании-инвестора "АРТ-Технологии" Евгений Гудов. По его словам, в реализацию проекта по приспособлению трех зданий бывшего завода планируется инвестировать 380 млн рублей до 2019 года.

Звездный зал планируют открыть уже в ноябре, лекторий - весной, а научно-исследовательскую лабораторию с реальными стартап-проектами под условным называнием "Наука за стеклом" - в течение нескольких лет. Инвесторы предложили использовать планетарий и научный центр для реализации городских образовательных программ, получив одобрение профильного комитета. В проекте есть выставочные залы, смотровая площадка, центр прототипирования, мастерская по робототехнике, авиамодельный клуб, проекционный музей, лекционные залы.

Комплекс построек Газового завода Общества столичного освещения был построен на набережной Обводного канала в 1884 году по проекту архитекторов Вильгельма Бернгарда. Цилиндрическое кирпичное здание признано памятником архитектуры федерального значения и находится в промышленном "сером поясе" Петербурга, который в последнее время получил активное развитие под общественные пространства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
4
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танк
5
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
6
Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДР
7
Планетарий и центр образования создадут в бывшем Газовом заводе в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама