Эксперты: ограничение больничных родителям детей без прививок будет дискриминацией

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ограничение больничных родителям непривитых и заболевших детей будет дискриминацией и ухудшит отношение к врачам. Такое мнение высказал ТАСС ряд экспертов, отметив, что окончательное решение по мерам мотивации к вакцинации пока не принято.

Ранее СМИ со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщили, что Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Ведомство рассматривает возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно - изменить оплату больничных родителям непривитый детей в случае болезни детей.

"Это дискриминация по принципу привитости <...> От того, что ребенок заболел, чем он заболел, как это будут выяснять. У нас врачи опять в церберов превратятся", - сказал ТАСС президент Общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский.

По его мнению, это не только поставит родителей в неравноправное положение, но и существенно ухудшит отношение к врачам. "Врачи, получается, будут нести функцию доносчиков: этого не привили - его надо наказать. У нас и так в системе здравоохранения с лояльностью большие проблемы", - добавил он. Саверский также считает, что в подобных мерах мотивации "вреда заведомо больше, чем пользы".

"Вряд ли этим можно напугать родителей, но недовольство это совершенно точно вызовет. Я не думаю, что это будет принято. Это с точки зрения Конституции даже нарушение: почему разные права у разных групп населения?", - отметил эксперт.

Вакцинация не панацея

Профессор НИУ Высшая школа экономики, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов объяснил ТАСС, что вакцинация далеко не так эффективна в абсолютно всех случаях.

"Поскольку существует сильная вера в то, что вакцинироваться хорошо, правительства во всем мире пытаются принуждать людей к вакцинации. Естественно, пытаются принуждать к вакцинации не столько взрослых, сколько детей, потому что детей, во-первых, легче принудить, а во-вторых потому, что исторически детские инфекции лучше предотвращаются вакцинами", - сказал он.

Это касается не только детских инфекций, но и вакцинации от гриппа. По словам Власова, мировой опыт вакцинации против гриппа показывает, что очень ограничены группы населения, которых принуждают вакцинироваться. "Это делается только в отношении медицинских работников, да и то это считается научно необоснованным", - отметил эксперт.

Для такого отношения к гриппу и вакцинации, продолжил профессор, есть как минимум две предпосылки. "Первое: потому что грипп - это безопасное, самоограничивающее заболевание. Абсолютное большинство людей переносят грипп легко. Второе заключается в том, что вакцины против гриппа являются не очень эффективными", - считает эксперт.

Действия в интересах детей

В Минздраве же убеждены, что подобные меры будут направлены прежде всего на соблюдение интересов детей.

"Нам горько знать, что есть родители, я не побоюсь этого слова, несознательные. И которые отказываются от самой основной меры укрепления здоровья детей и профилактики заболеваний, инвалидности и смертности, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, а именно профилактических прививок", - сказала, в свою очередь, директор департамента родовспоможения и детства Минздрава РФ Елена Байбарина.

Ранее она сообщила ТАСС, что окончательных решений в отношении мер мотивации или наказания родителей непривитых по убеждениям детей еще не принято. Все решения будут обсуждаться с профессиональным сообществом и с родительскими организациями.

"Мы все, все наши общества, должны понять, что прививки необходимы, и в наше время в 21-м веке просто дико слышать о том, что кто-то считает, что может оставить своего ребенка без прививок, тем самым причинив ему однозначный вред", - подчеркнула Байбарина.