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Роструд: около 70% россиян готовы заключить электронный трудовой договор

Общество
18 сентября, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Около 25% жителей страны считают, что такой договор должен быть оформлен на бумаге

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян заявили о готовности заключить электронный трудовой договор, сообщила в понедельник пресс-служба Роструда.

"О готовности заключать электронный трудовой договор сообщили порядка 70% респондентов. При этом 51% из них высказались за оформление трудовых отношений в электронной форме исключительно в государственной информационной системе, 16% согласны на подписание договора в системе работодателя", - говорится в сообщении.

Примерно четверть опрошенных считает, что трудовой договор должен быть оформлен на бумаге.

В ведомстве отметили, что такие данные были получены в результате опроса, проведенного на портале Роструда "Работа в России". Опрос был проведен в августе, в нем приняли участие свыше 2 тысяч человек.

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