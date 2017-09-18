Роструд: около 70% россиян готовы заключить электронный трудовой договор

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян заявили о готовности заключить электронный трудовой договор, сообщила в понедельник пресс-служба Роструда.
"О готовности заключать электронный трудовой договор сообщили порядка 70% респондентов. При этом 51% из них высказались за оформление трудовых отношений в электронной форме исключительно в государственной информационной системе, 16% согласны на подписание договора в системе работодателя", - говорится в сообщении.
Примерно четверть опрошенных считает, что трудовой договор должен быть оформлен на бумаге.
В ведомстве отметили, что такие данные были получены в результате опроса, проведенного на портале Роструда "Работа в России". Опрос был проведен в августе, в нем приняли участие свыше 2 тысяч человек.