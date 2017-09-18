Частный музей Арктики появится на территории завода "Севкабель" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Новый частный музей Арктики появится на территории завода "Севкабель" в Санкт-Петербурге, где создается общественное городское пространство. Проект преобразования промышленной территории на Васильевском острове на берегу Финского залива был одобрен в понедельник на заседании городского совета по инвестициям с рекомендацией уточнить финансовую модель частного инвестиционного проекта.

"В одном из производственных корпусов завода предполагается размещение музея Арктики. Речь идет о частном проекте - будущий резидент общественного пространства заинтересован в размещении своей коллекции данной тематики", - рассказал заместитель генерального директора группы компаний "Севкабель" Сергей Ермилко, не уточнив детали.

Группа компаний "Севкабель" планирует вложить 300 млн рублей в подготовку территории для будущих резидентов-инвесторов. На территории завода разместятся интерактивный музей естествознания, масштабная лофт-площадка, фудкорт, коворкинг с видом на море, киноконцертный клуб и детский образовательный центр. Также рассматривается возможность создания здесь спортивного и IT-кластеров. Представители компании обратились к городским властям с предложением организовать рядом с будущим городским пространством пешеходной зоны.

По словам представителя компании, проект затрагивает изменение категории использования промышленной территории в связи с оптимизацией производственных площадей и переводом их в парк Марьино. Креативное пространство планируют создать в течение семи лет, в настоящее время проект находится на первой стадии реализации.

В Петербурге есть музей Арктики и Антарктики, который с 1937 года располагается в бывшем здании церкви единоверцев на улице Марата, 24. Экспозиция музея состоит из тематических разделов - "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути", "Антарктика". Коллекция музея насчитывает 62 тыс. единиц хранения.

ГК "Севкабель" - один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Основная производственная площадка находится в Санкт-Петербурге, под управлением находятся ООО "Севгеокабель", НИИ "Севкабель", а также завод "Молдавкабель" в Приднестровье.