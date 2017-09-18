Верховный суд Ингушетии утвердил мировое соглашение между минюстом и муфтиятом региона

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"Спорт 18 сентября, 21:26
Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемахСпорт 18 сентября, 21:19
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ ЛитвыАрмия и ОПК 18 сентября, 21:12
Дзюдоист Костоев назвал золото чемпионата России - 2017 самым дорогим в карьереСпорт 18 сентября, 20:39
Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии утвердил в понедельник заключенное ранее между минюстом и муфтиятом республики мировое соглашение и прекратил на основе этого рассмотрение иска о ликвидации Духовного центра мусульман Ингушетии (ДЦМ, муфтият ), сообщил ТАСС заместитель муфтия региона Магомед Хаштыров.
"Сегодня в суде было рассмотрено заключенное накануне между муфтиятом республики и минюстом мировое соглашение. Оно было утверждено, а рассмотрение поданного минюстом иска о ликвидации муфтията прекращено", - сказал он.
Хаштыров отметил, что Духовный центр мусульман устранил три нарушения и взял на себя обязательства устранить выявленные в своем уставе еще семь нарушений законодательства на съезде, который должен состояться в 2019 году.
"Среди выявленных нарушений были: отсутствие на печати муфтията ИНН и ОГРН, фактическое место дислокации офиса ДЦИ не соответствовало указанному в учредительных документах адресу. Эти нарушения устранены, но устав и другие учредительные документы принимались на съезде мусульман, и вносить изменения и поправки в эти документы в полномочиях только съезда", - сказал он.
Четвертого июня 2015 года в селении Насыр-Корт Назрановского района республики муфтий региона Иса Хамхоев пытался назначить вместо поддерживаемого большой частью молодежи республики имама местной мечети Хамзата Чумакова, другого, что вызвало возмущение прихожан. Тогда и произошёл инцидент между муфтием и некоторыми представителями ДЦМ с прихожанами.
27 декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказал мнение, что недоволен деятельностью муфтия, и предложил его переизбрать. Он пояснил, что недоволен, в частности, реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые подрывают авторитет официального духовенства. Евкуров отметил, что выслушал Хамхоева, других представителей муфтията и сделал вывод, что упущена работа как совета алимов, так и ДЦМ. Он попросил муфитият принять отставку муфтия и назначить нового исполняющего обязанности муфтия.
В марте прошлого года Евкуров заявил, что муфтият будет ликвидирован. Надзорные органы уже начали процедуру ликвидации ДЦМ как общественной организации, невыполняющей обязанности, отмечал Евкуров.