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Верховный суд Ингушетии утвердил мировое соглашение между минюстом и муфтиятом региона

Общество
18 сентября, 21:20 UTC+3 МАГАС МАГАС 18, сентября. /ТАСС

Рассмотрение поданного минюстом иска о ликвидации муфтията прекращено

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МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии утвердил в понедельник заключенное ранее между минюстом и муфтиятом республики мировое соглашение и прекратил на основе этого рассмотрение иска о ликвидации Духовного центра мусульман Ингушетии (ДЦМ, муфтият ), сообщил ТАСС заместитель муфтия региона Магомед Хаштыров.

"Сегодня в суде было рассмотрено заключенное накануне между муфтиятом республики и минюстом мировое соглашение. Оно было утверждено, а рассмотрение поданного минюстом иска о ликвидации муфтията прекращено", - сказал он.

Хаштыров отметил, что Духовный центр мусульман устранил три нарушения и взял на себя обязательства устранить выявленные в своем уставе еще семь нарушений законодательства на съезде, который должен состояться в 2019 году.

"Среди выявленных нарушений были: отсутствие на печати муфтията ИНН и ОГРН, фактическое место дислокации офиса ДЦИ не соответствовало указанному в учредительных документах адресу. Эти нарушения устранены, но устав и другие учредительные документы принимались на съезде мусульман, и вносить изменения и поправки в эти документы в полномочиях только съезда", - сказал он.

Четвертого июня 2015 года в селении Насыр-Корт Назрановского района республики муфтий региона Иса Хамхоев пытался назначить вместо поддерживаемого большой частью молодежи республики имама местной мечети Хамзата Чумакова, другого, что вызвало возмущение прихожан. Тогда и произошёл инцидент между муфтием и некоторыми представителями ДЦМ с прихожанами.

27 декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказал мнение, что недоволен деятельностью муфтия, и предложил его переизбрать. Он пояснил, что недоволен, в частности, реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые подрывают авторитет официального духовенства. Евкуров отметил, что выслушал Хамхоева, других представителей муфтията и сделал вывод, что упущена работа как совета алимов, так и ДЦМ. Он попросил муфитият принять отставку муфтия и назначить нового исполняющего обязанности муфтия.

В марте прошлого года Евкуров заявил, что муфтият будет ликвидирован. Надзорные органы уже начали процедуру ликвидации ДЦМ как общественной организации, невыполняющей обязанности, отмечал Евкуров.

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