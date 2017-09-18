МЧС предупредило, что погода в Москве и области в ближайшие часы ухудшится

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и области, ожидается усиление ветра до 18 м/с.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с приближением и прохождением холодного атмосферного фронта по территории Московской области в ближайшие один-три часа с сохранением в течение суток 19 сентября по Москве и Московской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели МЧС предупреждают, что во время непогоды возможно повреждение линий электропередачи, деревьев, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, также возможны заторы на дорогах. Они советуют по возможности во время непогоды находиться в капитальных строениях, на улицах обходить рекламные щиты, не парковать автомобили около деревьев и под слабо укрепленными конструкциями, а во время движения соблюдать скоростной режим и дистанцию.