Facebook заблокировал страницу дочери Рауля Кастро за публикацию благотворительного счета

ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook временно заблокировала профиль Мариэлы Кастро, дочери председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщил в понедельник кубинский интернет-портал Cubadebate.

Причиной замораживания аккаунта стала публикация Мариэлой Кастро номера банковского счета для помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в начале сентября. Этот счет был открыт несколько дней назад кубинским МИД.

Как отмечает портал, профиль был заблокирован на 24 часа из-за того, что Кастро якобы нарушила правила социальной сети. Публикация с номером счета была удалена.

"Facebook теперь будет блокировать все кубинские СМИ?" - написала дочь кубинского лидера на своей странице в Twitter, разместив ссылку на статью газеты The Juventud Rebelde об открытии благотворительного счета.

55-летняя Мариэла Кастро является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе. Она является также депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).