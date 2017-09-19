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Facebook заблокировал страницу дочери Рауля Кастро за публикацию благотворительного счета

Общество
19 сентября, 1:01 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 19, сентября. /ТАСС

Мариэла Кастро хотела таким образом помочь пострадавшим от урагана "Ирма"

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Мариэла Кастро

Мариэла Кастро

© AP Photo/Matt Rourke

ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook временно заблокировала профиль Мариэлы Кастро, дочери председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщил в понедельник кубинский интернет-портал Cubadebate.

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Причиной замораживания аккаунта стала публикация Мариэлой Кастро номера банковского счета для помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в начале сентября. Этот счет был открыт несколько дней назад кубинским МИД.

Как отмечает портал, профиль был заблокирован на 24 часа из-за того, что Кастро якобы нарушила правила социальной сети. Публикация с номером счета была удалена.

"Facebook теперь будет блокировать все кубинские СМИ?" - написала дочь кубинского лидера на своей странице в Twitter, разместив ссылку на статью газеты The Juventud Rebelde об открытии благотворительного счета.

55-летняя Мариэла Кастро является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе. Она является также депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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