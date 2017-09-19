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"Известия": Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег

Общество
19 сентября, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

При этом способ работы этого механизма ведомство не поясняет

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует проверять деятельность зарубежных коллег для обеспечения безопасности поступающих в Россию товаров. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на разработанный ведомством проект предложений правительства президенту РФ.

"В целях обеспечения уровня безопасности товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору <...> предлагается предусмотреть проведение соответствующего аудита зарубежной официальной системы надзора", - приводит издание текст документа. При этом способ работы этого механизма ведомство не поясняет.

"В случае поддержки таких предложений правительство РФ поручит Роспотребнадзору <…> разработать и внести в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию проекты соответствующих актов", - говорится в проекте предложений.

Отмечается, что свои предложения Роспотребнадзор включил в доклад правительства "О совершенствовании государственного контроля (надзора) за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей". Вопрос прорабатывался по поручению президента РФ Владимира Путина, уточняет издание.

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