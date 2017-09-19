Число бывших работников рудника, устроивших голодовку в Забайкалье, возросло до 40 человек

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ЧИТА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Число бывших работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае, которые в понедельник начали голодовку из-за невыплаты им зарплаты, возросло в два раза - до 40 человек. Об этом во вторник ТАСС сообщил Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится предприятие.
"Голодовка продолжается, в ней уже участвуют 40 человек. Всю ночь они провели в актовом зале поселка Вершино-Дарасунский", - сказал Измайлов. Он добавил, что в понедельник с протестующими встречался первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков, который не смог уговорить людей прекратить акцию.
Около 20 бывших работников Дарасунского рудника 18 сентября объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Первая акция протеста на Дарасунском руднике произошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за задержки зарплаты и недовольства ее размером.
В мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.