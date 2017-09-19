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Шотландец установил рекорд, объехав вокруг света на велосипеде за 79 дней

Общество
19 сентября, 4:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, сентября. /ТАСС

Каждый день путешественник проезжал 370 км. Всего он преодолел около 29 тыс. км

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ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, обогнув земной шар на велосипеде на 79 дней. Как сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, 34-летний любитель соревнований на крайнюю выносливость, вдохновленный книгой французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней", финишировал 18 сентября в Париже.

Именно из французской столицы Бомонт отправился в путь 2 июля. За это время велосипедист преодолел около 29 тыс. км по территории 16 стран. Проезжая в среднем в день по 370 км, он каждый день крутил педали по 16 часов, отводя на сон всего по пять часов.

Маршрут Бомонта был следующим - через Россию и Монголию он добрался до столицы Китая, Пекина, откуда на самолете перелетел в Австралию. Зеленый континент шотландец пересек с запада на восток, после чего, проехав по Новой Зеландии, также на самолете перебрался в Соединенные Штаты. В Северной Америке Бомонт вновь пересек континент с запада на восток - начавшись в Анкоридже (Аляска), этот этап завершился в канадском Галифаксе в провинции Новая Шотландия. После этого велосипедист перелетел в Португалию, откуда уже доехал до Парижа.

"Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг свое тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости", - заявил Бомонт после финиша у Триумфальной арки. За всю долгую поездку шотландец упал с велосипеда всего дважды, из них один раз - в России, где ему пришлось даже обращаться за помощью к зубному врачу.

Бомонт превзошел мировое достижение сразу на 44 дня. В 2008 году шотландец уже обогнул земной шар на велосипеде за 194 дня, но потом его показатель был улучшен до 123 дней. Помимо этого он сумел вписать в Книгу рекордов Гиннесса и еще один рекорд - за первый месяц своего велопутешествия он проехал 11 тыс. 315 км (от Парижа до австралийского Перта).

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