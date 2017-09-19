Первый на Дальнем Востоке вузовский чемпионат "Молодые профессионалы" открылся в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке вузовский чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) открылся во вторник в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"ДВФУ первым на Дальнем Востоке проводит открытый отборочный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". В нем принимают участие 65 студентов высшего и среднего профессионального образования, в том числе филиала в городе Находка. Оценивают участников эксперты, преподаватели и представители предприятий - заводов "Прогресс", "Дальприбор", отеля "Хендэ", Tiger de Cristal (первое казино в игорной зоне "Приморье"), Дальневосточного представительства "Сколково" и др.",- рассказал представитель университета.

Соревнования пройдут по 11 компетенциям: "Web-разработка", "Программные решения для бизнеса", "Инженерия космических систем", "Инженерный дизайн CAD", "Графический дизайн", "Промышленный дизайн", "3D моделирование компьютерных игр", "Лабораторный химический анализ", "Предпринимательство", "Администрирование отеля" и "Туризм".

Специалисты для Дальнего Востока

Компетенции, которые выбраны для первых вузовских соревнований, наиболее востребованы сейчас на Дальнем Востоке. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил Сивцев.

"Выбор компетенций связан, в первую очередь, с глобальными вызовами, на которые должна отвечать система образования. В первую очередь, речь идет о подготовке кадров, соответствующих технологическим изменениям, автоматизации и роботизации экономических видов деятельности. Прошедший Восточный экономический форум (ВЭФ) еще раз показал, что сегодня вопросам подготовки кадров необходимо уделить особое внимание. Об этом говорили и компании, которые планируют развивать свою деятельность на территории Дальнего Востока", - отметил представитель ДВФУ.

По его словам, востребованность специалистов по выбранным направлениям доказывает интерес предприятий, которые принимают участие в оценке навыков студентов. "С момента подписания договора о партнерстве с союзом WorldSkills мы выстраиваем новый уровень взаимодействия с предприятиями. Сотрудники предприятий региона выступают в качестве экспертов в наших мероприятиях на уровне конкретных компетенций, что даёт нам и им высокий уровень детализации вопросов партнёрства",- добавил Сивцев.

Представитель ДВФУ отметил, что такое сотрудничество уже повлияло на формирование образовательных программ. Так, в ходе проведения первого демонстрационного экзамена по компетенции "Инженерный дизайн CAD" по методике WorldSkills в этом году преподаватели ДВФУ поняли, что университет готовит студентов на одном программном обеспечении, а предприятия работают на другом. Это позволило оперативно внести изменения, которые позволят молодым специалистам быстрее адаптироваться к производственным задачам предприятия-партнера.

Молодые профессионалы для космоса

Буквально в последний момент, за пять дней до начала чемпионата, в его программу включили соревнования по такой компетенции как "Инженерия космических систем".

"С нового учебного года космонавтика станет одной из тем для проектной работы студентов в новом Центре проектной деятельности ДВФУ. Мы планируем собрать команды бакалавров и магистров разных направлений, которые будут разрабатывать, собирать и в итоге запустят свой маленький космический аппарат формата кубсат. Сейчас Роскосмос активно поддерживает такие инициативы в университетах и на льготных условиях проводит запуски с космодромов", - рассказал журналистам перед открытием чемпионата директор Центра проектной деятельности ДВФУ Станислав Карпенко.

На соревнованиях студентам предстоит спроектировать, собрать и испытать функциональный макет микроспутника для съемки Земли с космоса. Аппарат должен включать все необходимые системы для работы на орбите, а также камеру дистанционного зондирования.

Для того, чтобы построить макет, студентам сначала надо будет спроектировать аппарат в программе трехмерного моделирования, провести численные расчеты его движения по орбите и запрограммировать бортовой компьютер. Далее студенты соберут спутник и выполнят комплексные испытания систем, в том числе на специальном стенде, где возможна имитация условий полета.

"Частная космонавтика, малые спутники, низкоорбитальные летательные аппараты - по прогнозам экспертов, объем этого рынка просто колоссальный. И речь идет не только о разработке и производстве спутников, но также о сопутствующем обслуживании, дальнейшем их использовании в деятельности человека. Кроме того, на Дальнем Востоке активно развивается космодром Восточный, которому необходимы высококлассные специалисты с такими компетенциями", - сказал Михаил Сивцев.

WorldSkills

Соревнования на первом чемпионате ДВФУ "Молодые профессионалы" продолжатся до 21 сентября. Победители представят университет в финале национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia, который состоится в конце ноября 2017 года.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.