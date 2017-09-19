Росприроднадзор в сентябре завершит анализ ситуации с выбросами сероводорода в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует до конца сентября завершить анализ ситуации с превышением уровня допустимых выбросом сероводорода в Москве и области. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии России со ссылкой на руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова.

"По словам А. Сидорова, обобщенный анализ ситуации будет представлен по результатам надзорных мероприятий до конца сентября текущего года", - говорится в сообщении.

Сидоров добавил, что загрязнение воздуха связано с деятельностью не одного, а целого ряда предприятий в нескольких районах Москвы и Московской области, где раньше были зафиксированы значительные превышения допустимых концентраций сероводорода.

По его словам, с начала месяца в Росприроднадзор поступило более 100 жалоб на загрязнение воздуха в ЮВАО Москвы. Ранее министерство экологии и природопользования Московской области сообщало, что только из Балашихи поступило более 2500 жалоб на неприятные запахи.

Минприроды напомнило, что на предмет несанкционированных выбросов сероводорода проверяется деятельность Люберецких и Курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала", мусоросжигательного завода № 4 ГУП "Экотехпром", пункта сортировки отходов ООО "УК "КУСОР", ООО "ПК "Вторалюминпродукт", а также Московского НПЗ, на территории которого действует постоянный пункт контроля Росприроднадзора, оборудованный системой экспресс-анализа загрязнений воздуха.

Жалобы на сероводород

О том, что в связи с жалобами жителей на указанных предприятиях проведены проверки, Росприроднадзор сообщил еще 9 сентября. Тогда в ведомстве уточнили, что превышения концентрации сероводорода выявлены на Люберецких очистных сооружениях, а также в приземной атмосфере на мусорном полигоне "Кучино", в июле закрытого по поручению президента России Владимира Путина. По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела.

Минприроды Московской области сообщало, что на территории Подмосковья выявлено 19 потенциальных источников неприятных запахов, которые фиксируются в последнее время в Балашихе, Реутове, Железнодорожном, Люберцах и других городских округах.

С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы неоднократно фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Наибольшие концентрации фиксировались станциями контроля "Кожухово" и "Жулебино", которые контролируют зону влияния мусорного полигона "Кучино", мусоросжигательного завода №4 и ЛОС.