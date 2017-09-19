В Приморье досрочно выполнили годовой план обеспечения жильем ветеранов

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Годовой план обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и приравненных к ним категорий досрочно выполнили в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"Все 42 очередника, которые по плану этого года должны были получить выплату на улучшение жилищных условий, уже справляют новоселье. Среди них пять участников войны, житель блокадного Ленинграда, остальные - вдовы погибших (умерших) ветеранов", - говорится в сообщении.

Все получившие жилье встали на учет как нуждающиеся в жилье в апреле - декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что средства на обеспечение их жильем были выделены из федерального бюджета в сумме 75 млн рублей.

Работа по улучшению жилищных условий ветеранов ВОВ ведется с 2009 года по указу президента РФ. За это время на приобретение жилья ветеранам из федерального бюджета направлено 3,3 млрд рублей. На эти средства улучшили жилищные условия более 2,6 тыс. ветеранских семей.

В настоящее время в Приморье уже сформирован список нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов на 2018 год.

В него включены 26 человек, трое из которых - ветераны войны. На обеспечение жильем этих очередников потребуется 45,4 млн рублей.