"Норникель" в 2018 году направит 125 млн рублей на поддержку социальных проектов

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. "Норникель" направит в 2018 году на поддержку социальных проектов на севере Красноярского края, Мурманской области и Забайкальского края 125 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Норникель" направит в 2018 г. 125 млн рубдей на поддержку общественно-полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также социальных проектов корпоративных волонтеров компании. Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2017 г.", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в этом году в конкурсе смогут принять участия не только организации Норильска, Таймыра (север Красноярского края), Мончегорска и Печенегского района Мурманской области, но и города Читы Забайкальского края. Расширение географии проектов связанно, с тем, что в 2017 году компания планирует запустить в Забайкалье Быстринский ГОК.

На конкурс принимаются проекты, направленные на внедрение социальных технологий и развитие волонтерского движения, поддержку научно-технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры, создание новых форм досуга.

Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, - важный компонент благотворительной программы "Мир новых возможностей", которая реализуется в "Норникеле" с 2014 года. За три года на конкурс поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 млн рублей.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.