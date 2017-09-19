Владелицу "дальневосточного гектара" в центре Ванино лишили прав на ранее выданный участок

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ванинский районный суд принял решение об отзыве права на земельный участок, выданный жительнице поселка, об этом во вторник сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

"Решение об отзыве прав на участок в центре Ванино принял в понедельник районный суд. Это первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на "дальневосточный гектар". В данной ситуации речь идет об участке в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился живописный сквер", - цитирует пресс-служба регионального ОНФ активиста в Ванино Юрия Светличного.

Как уточнили в пресс-службе, получателем участка выступила местная жительница, собиравшаяся открыть на месте отдыха цветочный магазин.

"Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров - одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд, поэтому о полном успехе предприятия говорить пока рано", - рассказал Светличный.

Ранее местные жители собрали подписи 1,5 тыс. человек против "непрозрачного" выделения участка в центре поселка. Всего активисты ОНФ нашли в Ванино 67 участков в поселке, выдача которых ставится ими под сомнение.