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Руководству рудника в Забайкалье, где голодают работники, грозит уголовная ответственность

Общество
19 сентября, 8:54 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В отношении директора Дарасунского рудника Евгения Рогалева уже возбуждено дело об административном правонарушении

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ЧИТА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Предостережение об уголовной ответственности по статье "Невыплата заработной платы" объявлено руководству Дарасунского рудника в Забайкальском крае, около 40 бывших работников которого второй день проводят голодовку, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"В понедельник и. о. генерального директора предприятия (Евгению) Рогалеву объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он предупрежден об уголовной ответственности по статье "Невыплата заработной платы". Во вторник в отношении Рогалева возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства")", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что протестующие отказываются прекращать голодовку вплоть до выплаты им всей суммы при увольнении. Отмечается, что из-за сокращений с 24 июля по 4 августа с предприятия уволены 454 человека, размер задолженности перед ними уточняется.

Пресс-служба надзорного ведомства также напомнила, что ранее в суды были направлены исковые заявления в интересах 656 работников рудника на общую сумму свыше 30 млн рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил 554 заявления. Однако рассмотрение гражданских дел продолжается, а часть решений не вступила в законную силу из-за обжалования ответчиком.

Около 20 бывших работников Дарасунского рудника 18 сентября объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Затем к акции присоединились новые участники, общее число голодающих возросло до 40 человек. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника", а саму голодовку - "актом отчаяния".

По факту невыплаты бывшим горнякам заработной платы СК РФ начал проверку, а государственная инспекция труда в Забайкальском крае направила в суд материалы своей проверки Дарасунского рудника. Гострудинспеция установила, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.

Протесты на руднике

Первая акция протеста на Дарасунском руднике произошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за задержки зарплаты и недовольства ее размером. На следующий день Ждановой удалось убедить горняков прекратить протест. Тогда же работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Добыча на руднике пока не ведется.

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