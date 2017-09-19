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Более тысячи пар поженятся в Москве в День Веры, Надежды, Любви и Софии

Общество
19 сентября, 9:03 UTC+3

Считается, что браки, заключенные 30 сентября, обещают быть долгими и счастливыми

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более тысячи пары сыграют свадьбу в Москве 30 сентября - в День Веры, Надежды, Любви и Софии, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Столичные дворцы бракосочетания приняли от желающих создать семью в День Веры, Надежды, и Софии 1010 заявлений. Московские молодожены стремятся выбрать для бракосочетания наиболее благоприятный день. 30 сентября - одна из таких дат, ее все чаще выбирают для проведения церемонии", - приводит портал слова начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой. Дата, как уточняется, вошла в пятерку самых популярных дней для проведения свадеб в Москве.

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В этот день, 30 сентября, чтят память христианских святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Сестры с матерью жили во II веке в Риме при императоре Адриане, их имена символизируют христианские добродетели, которые должны сопровождать супругов на протяжении всей семейной жизни. По традиции заключенные 30 сентября браки обещают быть долгими и счастливыми.

Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, ежегодно свадебный бум в Москве наблюдается в День Петра и Февронии, который также называют Днем любви, семьи и верности. День святого Валентина тоже пользуется большой популярностью у будущих молодоженов. Крепкими и счастливыми считаются браки, заключенные на Красную горку, которая празднуется в первую неделю после Пасхи.

Особой популярностью также пользуется у московских пар для заключения брака День города, когда Москва украшена и можно сделать красивые и необычные фотографии. Так, например, в преддверии празднования 870-летия Москвы, 8 сентября, и в сам День города, 9 сентября, поженились почти две тысячи пар, сообщили в управлении ЗАГС Москвы. 

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