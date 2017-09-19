Российский центр науки и культуры в Ханое представил возможности обучения в вузах РФ

ХАНОЙ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ханое представил возможности получения образования в ведущих высших учебных заведениях России в рамках восьмого этапа долгосрочного проекта "Вузы России", который продлится до 24 сентября. "Этот проект осуществляется во Вьетнаме с марта 2014 года и направлен на реализацию договоренностей высших руководителей РФ и Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и гуманитарном сотрудничестве", - рассказала ТАСС во вторник директор РЦНК, руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме Наталья Шафинская.

По ее словам, целями проекта определены популяризация российского образования во Вьетнаме, предоставление информации о российских вузах и возможностях обучения в России в рамках правительственной квоты, а также интенсификация партнерских связей между вьетнамскими и российскими учебными заведениями. В этот раз свои образовательные возможности здесь представляют Южно-Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова, Сибирский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Национальный исследовательский университет "МИЭТ", Национальный исследовательский Томский политехнический университет, а также Морской государственный университет им. Г.И.Невельского. Их делегации проведут в местных школах презентации своих вузов с предоставлением наиболее полной информации о реализуемых ими образовательных программах, олимпиадах и грантах на обучение иностранных студентов.

Помимо этого представители российских вузов также смогут обсудить со своими вьетнамскими коллегами перспективы проведения различных совместных мероприятий, таких как семинары, конференции, олимпиады. "Особое внимание будет уделено реализации студенческих программ обмена и межвузовского сотрудничества в целом", - сообщила руководитель представительства Россотрудничества.

История российско-вьетнамского взаимодействия в сфере образования и подготовки кадров насчитывает уже более семи десятилетий. За эти годы в вузах бывшего СССР, а затем и России высшее образование получили свыше 50 тыс. граждан СРВ. С участием специалистов из России в самом Вьетнаме была создана система профессионально-технического обучения, порядка 100 тыс. вьетнамских рабочих прошли специализированную подготовку на ведущих российских предприятиях.

Согласно официальным данным, в настоящее время в вузах РФ на коммерческой основе обучаются порядка 5 тыс. студентов и аспирантов из Вьетнама. При этом ежегодно увеличивается количество льготных государственных образовательных квот, которые Россия предоставляет СРВ. В текущем году Россия предоставила Вьетнаму 953 места в своих ведущих вузах, а в 2018 году их число уже превысит 1 тыс.