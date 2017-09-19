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НИИ Склифосовского: Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести

Общество
19 сентября, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Актер борется с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы после аварии в 2005 году

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние актера Николая Караченцова, который был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского, как средней тяжести, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе медучреждения.

"Состояние на сегодняшнее утро оценивается как средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году после аварии. В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию.

В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где ему была сделана трепанация черепа и операция на головном мозге. Как только позволило состояние пострадавшего, его перевезли в Институт Склифосовского.

Караченцов пролежал 26 дней в коме. После этого его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Процесс выздоровления затянулся, лишь в мае 2007 года актер смог подняться на сцену. 1 октября 2009 года Караченцов вновь появился перед публикой на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!".

Однако речь Караченцова не восстановилась, он реагировал на окружающую обстановку вяло, а также продолжил лечение в зарубежных клиниках.

В 2013 году Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые Росы. Возвращение", в 2014 году в театре "Ленком" прошел его юбилейный вечер "Я здесь!", а также творческий вечер, посвященный выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченного к 70-летию актера. 12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым Орденом "Служение искусству".

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