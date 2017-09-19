Площадь лесных пожаров в 2017 году сократилась почти вдвое

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Немногим более 1 млн га лесных земель пострадало в этом году от пожаров. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню работников леса, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Рослесхоза Иван Валентик.
"С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 8,7 тыс. лесных пожаров на площади 1,2 млн га. И это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году", - сообщил Валентик.
Замминистра подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась в Якутии, Иркутской и Красноярской областях, Забайкалье и Бурятии. Существенное снижение количества возгораний он объяснил изменением подхода к пожаротушению.
"Мы не тушим уже бушующий в лесах пожар, а работаем на упреждение. Дополнительные силы и средства заранее вводятся в места повышенной пожарной опасности. И мы уже убедились, что профилактика пожаров обходится намного дешевле, чем их ликвидация", - пояснил Валентик.
День работников леса празднуется 17 сентября с 1980 года, в этом году также отмечается 315 лет лесной отрасли в России.