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Площадь лесных пожаров в 2017 году сократилась почти вдвое

Общество
19 сентября, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Снижение количества возгораний обусловлено изменением подхода к пожаротушению, пояснил глава Рослесхоза Иван Валентик

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Немногим более 1 млн га лесных земель пострадало в этом году от пожаров. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню работников леса, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Рослесхоза Иван Валентик.

Интервью

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик

Глава Рослесхоза: профилактика пожаров дешевле, чем их ликвидация

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"С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 8,7 тыс. лесных пожаров на площади 1,2 млн га. И это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году", - сообщил Валентик. 

Замминистра подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась в Якутии, Иркутской и Красноярской областях, Забайкалье и Бурятии. Существенное снижение количества возгораний он объяснил изменением подхода к пожаротушению.

"Мы не тушим уже бушующий в лесах пожар, а работаем на упреждение. Дополнительные силы и средства заранее вводятся в места повышенной пожарной опасности. И мы уже убедились, что профилактика пожаров обходится намного дешевле, чем их ликвидация", - пояснил Валентик.

День работников леса празднуется 17 сентября с 1980 года, в этом году также отмечается 315 лет лесной отрасли в России.

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Персоны
Валентик, Иван Владимирович
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
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