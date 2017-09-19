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Россияне могут получить возможность бесплатно собирать валежник в лесах

Общество
19 сентября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Как отметил глава Рослесхоза Иван Валентик, разрешение на сбор поваленных деревьев может улучшить экологическую обстановку

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Рослесхоз рассчитывает, что Госдума примет законопроект, согласно которому в лесах бесплатно и без оформления разрешения можно будет собирать валежник. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик.

Интервью

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик

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"Сейчас в Государственной думе рассматривается законопроект, в котором предлагается отнести валежник, то есть сухие деревья или их части, лежащие на земле, к недревесным лесным ресурсам. И тогда их можно будет, как и хворост, собирать для собственных нужд свободно и бесплатно", - сказал Валентик.

Также замминистра пояснил, что к недревесным лесным ресурсам уже относятся: пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и так далее. Их сбор для личных нужд никак не ограничивается.

Валентик отметил, что разрешение собирать поваленные деревья может улучшить экологическую обстановку в лесах. "Если этот закон будет принят и повлияет на наведение порядка в лесу, на хорошую уборку ветровальных, буреломных и сухостойных деревьев, будем гражданам только благодарны", - добавил собеседник ТАСС.

На сегодняшний момент сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Чтобы законно собирать валежник, необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.

День работников леса празднуется 17 сентября с 1980 года, в этом году также отмечается 315 лет лесной отрасли в России.

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Персоны
Валентик, Иван Владимирович
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Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
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