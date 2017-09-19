Пострадавшим от пожаров под Волгоградом начали выплачивать благотворительную помощь

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн рублей поступило на счет Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" для пострадавших в августовских пожарах в Волгоградской области. Со вторника выплаты начали поступать на счета пострадавших. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В настоящее время на счет фонда поступило более 2 млн рублей, сбор средств будет продолжен. Выплаты начнут поступать на счета жителей с 19 сентября. Материальную помощь из средств благотворительного фонда получат 28 семей, пострадавших в результате пожаров в Волгоградской области",- сказано в сообщении ведомства.

На заседании комиссии благотворительного фонда было принято решение оказать помощь тем, для кого пострадавшее жилье не было единственным. По 110 тыс. рублей получат 15 семей, которые полностью утратили имущество, в зависимости от степени утраты имущества восемь семей получат по 70 тыс. рублей, четыре семьи по 40 тыс. рублей и одна семья - 20 тыс. рублей.

В пресс-службе обладминистрации также напомнили, что по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям, за полностью утраченное имущество по 100 тыс. получили 48 пострадавших. По 1 млн рублей выделено семьям двух погибших в результате пожаров, двум гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, направлено по 400 тыс. рублей.

В настоящее время жителям волгоградского региона, которые в результате лесных и ландшафтных пожаров лишились своего единственного жилья, переданы первые семь государственных жилищных сертификатов.

Всего для жителей, лишившихся единственного жилья в результате ЧС, связанной с природными пожарами, было выделено 26 жилищных сертификатов. Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу помочь обладателям сертификатов в реализации прав на жилье, чтобы в новые дома люди переехали до наступления холодов.

В конце августа Волгоградскую область, где держалась сухая и ветреная погода, охватили крупные природные пожары, 23 августа в регионе был введен режим ЧС (снят с 9 сентября). В населенных пунктах сгорело более 150 строений, пострадавшими признаны 92 человека (46 семей), у 26 семей сгоревшие дома были единственным жильем. В результате одного из пожаров погибла пожилая пара.